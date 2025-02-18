Возле Херсона оккупанты атаковали беспилотником мужчину: медики борются за его жизнь
Во вторник, 18 февраля, оккупационная армия РФ атаковала поселок Киндейка Херсонского района. В результате удара вражеского БпЛА ранен местный житель, он в тяжелом состоянии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что Киндейка попала под удар в 13:30. Из-за атаки дрона взрывную травму и обломочные ранения обеих ног получил 62-летний херсонец.
"Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время медики борются за его жизнь", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня днем оккупанты накрыли из артиллерии село Садовое Херсонского района. Во время атаки пострадал 63-летний мужчина.
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