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18 февраля 2025, 16:35

Возле Херсона оккупанты атаковали беспилотником мужчину: медики борются за его жизнь

18 февраля 2025, 16:35
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во вторник, 18 февраля, оккупационная армия РФ атаковала поселок Киндейка Херсонского района. В результате удара вражеского БпЛА ранен местный житель, он в тяжелом состоянии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что Киндейка попала под удар в 13:30. Из-за атаки дрона взрывную травму и обломочные ранения обеих ног получил 62-летний херсонец.

"Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время медики борются за его жизнь", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем оккупанты накрыли из артиллерии село Садовое Херсонского района. Во время атаки пострадал 63-летний мужчина.

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