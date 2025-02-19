Правоохранители разоблачили схему поставки и продажи наркотиков в колонии. Известно, что запрещенные осужденные вещества смешивали с чаем или табаком.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили троих мужчин. Они находились в исправительной колонии. Прямо туда они получали в замаскированном виде порошкообразное вещество, содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество, обращение которого запрещено – MDMB-PENINACA. Мужчины смешивали это вещество с чаем или табаком.

Затем осужденные сбывали на территории колонии эти вещества. Деньги они получали на свои банковские счета.

"Организатору преступной группы судом назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, а ее участникам – в виде 9 лет 3 месяцев и 9 лет 1 месяца лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением одного из них специального звания младший сержант внутренней службы управления Государственной пенитенции.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили группу наркоторговцев. Они получали наркотические вещества в качестве заместительной поддерживающей терапии, поскольку были наркозависимыми. Впоследствии эти вещества продавали местным жителям.