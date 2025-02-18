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18 февраля 2025, 16:36

В Украине разоблачили масштабную нарколабораторию: продавали "товар" по всем регионам через интернет

18 февраля 2025, 16:36
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили преступную группу, которая торговала наркотиками. Товар они отправляли в разные регионы Украины. В частности, через почту

Об этом сообщает Нацполиция Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили наркогруппировку с лабораторией каннабиса. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали на этом около 3 миллионов гривен. Продавали наркотики они по всей Украине.

Известно, что в группу входило 10 человек. Это мужчины в возрасте от 20 до 33 лет. Это жители Днепра, Киева, Львова, Одессы, Кривого Рога и других регионов.

Изготовляли наркотики в Днепропетровской области. Там выращивалась конопля и перерабатывалась в "готовую продукцию". Продавали "товар" через Интернет. В частности, с помощью закладок и отправок по почте. Оплату "бизнесмены" принимали на банковские карты криптовалютой.

"За совершенное подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили наркосбытку. Она фасовала наркотики в форму из-под свечей. Затем женщина заливала все парафином и отправляла клиентам с помощью такси. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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