Правоохоронці викрили схему постачання та продажу наркотиків у колонії. Відомо, що заборонені речовини засуджені змішували з чаєм або тютюном

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили трьох чоловіків. Вони перебували у виправній колонії. Прямо туди вони отримували в замаскованому вигляді порошкоподібну речовину, яка містила у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – MDMB-PENINACA. Чоловіки змішували цю речовину з чаєм або тютюном.

Потім засуджені збували на території колонії ці речовини. Гроші вони отримували на свої банківські рахунки.

"Організатору злочинної групи судом призначено покарання у вигляді 9 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, а її учасникам – у вигляді 9 років 3 місяців та 9 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням одного з них спеціального звання молодший сержант внутрішньої служби управління Державної пенітенціарної служби України", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили групу наркоторговців. Вони отримували наркотичні речовини в якості замісної підтримувальної терапії, оскільки були наркозалежними. Згодом ці речовини вони продавали місцевим жителям.