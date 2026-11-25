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Утром 25 ноября российские войска нанесли удары по Малинской общине. Под обстрел попали гражданское предприятие и автомобильная стоянка

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

В результате атаки на предприятие пострадал один человек. На стоянке погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Взрывной волной также повреждены частные жилые дома.

На местах ударов работают экстренные службы, ведется обследование поврежденных объектов.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Среди запущенных беспилотников 66 были реактивными. Зафиксировано попадание вражеских БПЛА на 18 локациях.