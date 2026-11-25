Фото: ГСЧС Запорожье

Число пострадавших в результате утренней российской атаки на Запорожье возросло до шести человек. Среди травмированных – двое детей 5 и 11 лет

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Также пострадали три мужчины в возрасте 32, 71 и 74 года и 88-летняя женщина. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате удара загорелись гараж и два автомобиля, взрывной волной и обломками повреждены жилые дома.

Спасатели высвободили из заблокированных квартир пять человек, в том числе трое детей.

Психологи ГСЧС оказали помощь 19 гражданам. Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, утром 25 ноября российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Запорожья. Было известно, что в результате атаки пострадали три человека. Также повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.