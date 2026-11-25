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Если ВВК сочла вас пригодным к военной службе, несмотря на существующие заболевания, ее решение можно обжаловать

Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews .

Руководитель Каменец-Подольского районного отделения общественной организации Роксолана Павлюк объяснила, как это сделать.

Прежде всего:

определить основания для обжалования;

собрать медицинские документы и результаты обследований;

подать жалобу в высшую или Центральную ВВК для назначения контрольного осмотра.

В то же время, подача жалобы сама по себе не останавливает мобилизацию и не освобождает от обязанности явиться за повесткой, отметили специалисты.

В ОО "Захист Держави" также предлагают юридические консультации и помощь в подготовке документов.

Напомним, ранее в ОО "Захист Держави" рассказали, что работникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки установили ряд ограничений при взаимодействии с гражданами. Среди них – запрет на принудительное задержание, извлечение мобильных телефонов и передачу фотографий документов через мессенджеры.