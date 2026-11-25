Пытался похитить 7-летнюю девочку: в Винницкой области осудили нападающего
В Жмеринке Винницкой области суд назначил четыре года лишения свободы мужчине, пытавшемуся похитить семилетнюю девочку
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 8 июля 2026 года вечером.
40-летний находившийся на реабилитации военнослужащий схватил ребенка на улице и потащил в заброшенный нежилой дом.
На крики девочки прибежала местная жительница, после чего мужчина отпустил ребенка и скрылся. Полицейские задержали его недалеко от места происшествия.
По данным полиции, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.
Суд признал его виновным в похищении малолетнего ребенка и назначил наказание в виде четырех лет заключения.
Напомним, в Киеве осудили мужчину, который насиловал психически больную падчерицу. Девушка родила от него ребенка. Мать 22-летней девушки часто оставляла ее вместе с мужем, чтобы он помогал присматривать за ней.