На Черниговщине обезвредили боевую часть ракеты, которая упала в лесу
Пиротехники изъяли и уничтожили боевую часть ракеты, обнаруженную в лесу Корюковского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Боеприпас транспортировали специальной пиротехнической машиной тяжелого типа (ПМ-В) в подготовленное место, где его уничтожили.
Напомним, в Харьковской области пиротехники обезвредили авиационную бомбу ФАБ-500, которую местные жители обнаружили в поле.
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