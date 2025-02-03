Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области, передает RegioNews.

По словам правоохранителей, к ним 7 января обратился местный житель, который сообщил о поджоге автомобиля. Правоохранители выяснили, что это сделали два жителя - мужчины в возрасте 31 и 32 года.

"В ходе следственных действий полицейские изъяли вещественные доказательства причастности фигурантов к поджогу автомобиля. Также в ходе проведения обысков у одного из фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли около 300 грамм сухого измельченного вещества, извне похожего на растения конопли", - сообщили в полиции.

Злоумышленники объяснили, что подожгли автомобиль из-за того, что они повздорили с владельцем машины. Они хотели ему отомстить. Теперь им грозит лишение свободы до 10 лет.

Напомним, ранее в Запорожье задержали трех поджигателей авто военных. Выяснилось, что 19-летняя жительница получала задания от ФСБ РФ. К работе девушка привлекла своего 24-летнего сожителя и безработную 25-летнюю товарища.

Также сообщалось, что в Одессе задержаны две девушки, которые поджигали автомобили. Они делали это для того, чтобы заработать деньги. Через соцсети они получали задания.