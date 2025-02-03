Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція Чернігівської області, передає RegioNews.

За словами правоохоронців, до них 7 січня звернувся місцевий житель, який повідомив про підпал автомобіля. Правоохоронці з'ясували, що це зробили двоє жителів - чоловіки віком 31 та 32 роки.

"В ході слідчих дій поліцейські вилучили речові докази причетності фігурантів до підпалу автівки. Також в ході проведення обшуків в одного з фігурантів правоохоронці виявили та вилучили близько 300 грам сухої подрібненої речовини, ззовні схожої на рослини коноплі", - повідомили в поліції.

Зловмисники пояснили, що підпалили автомобіль через те, що вони посварилися з власником машини. Вони хотіли йому помститися. Тепер їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі затримали трьох паліїв авто військових. З'ясувалося, що 19-річна жителька отримувала завдання від ФСБ РФ. До "роботи" дівчина залучила свого 24-річного співмешканця та безробітну 25-річну товаришку.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали двох дівчат, які підпалювали автівки. Вони робили це для того, щоб заробити гроші. Через соцмережі вони отримували завдання.