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25 января 2025, 10:31

Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила две ракеты Х-59/69 и почти 50 российских дронов

25 января 2025, 10:31
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 25 января российская армия атаковала Украину ракетами, 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили вражеские ракеты и 46 дронов, еще 15 БпЛА — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в орог запустил ударные дроны по направлениям – Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Также оккупанты выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбыт двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областям. 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбитые вражеские БпЛА нанесли ущерб Киевщине, Черкасщине и Хмельнитчине. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 24 января Силы обороны Украины успешно поразили одни из ключевых российских объектов, задействованных в обеспечении оккупационной армии РФ - завод микроэлектроники "Кремной Эл" в Брянске, а также производственные мощности "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и нефтеперекачивающей станции "Рязань".

РФ война оккупанты дрон БПЛА ПВО ракетный удар Воздушные силы
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