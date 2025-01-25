фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 января российская армия атаковала Украину ракетами, 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили вражеские ракеты и 46 дронов, еще 15 БпЛА — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в орог запустил ударные дроны по направлениям – Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Также оккупанты выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбыт двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областям. 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбитые вражеские БпЛА нанесли ущерб Киевщине, Черкасщине и Хмельнитчине. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 24 января Силы обороны Украины успешно поразили одни из ключевых российских объектов, задействованных в обеспечении оккупационной армии РФ - завод микроэлектроники "Кремной Эл" в Брянске, а также производственные мощности "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и нефтеперекачивающей станции "Рязань".