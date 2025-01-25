Прикордонники показали, як збили Shahed на Чернігівщині
Під час чергової російської атаки на Україну мобільна вогнева група одного з підрозділів Чернігівського прикордонного загону виявила та знищила ворожий безпілотник типу "Shahed"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Злагоджені й професійні дії наших прикордонників дозволили уникнути руйнувань та забезпечити захист мирних громадян і важливих об’єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 25 січня російська армія атакувала Україну ракетами, 61-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили ворожі ракети і 46 дронів, ще 15 БпЛА — локаційно втрачені.
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