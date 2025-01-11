В Чернигове задержали бывшего и. о. мэра Ломако: что известно

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В субботу, 11 января, депутата Черниговского горсовета и бывший и.о. городского голову Александра Ломака пригласили в райуправление полиции, где на него составили протокол

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

На Ломако составили админматериал по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Так спикер ГУ Нацполиции в Черниговской области Наталья Слабеняк прокомментировала видео телеканала "Детинец", где видно как Ломако общается с правоохранителями, а затем садится в их автомобиль.

По информации правоохранителей, составленные админматериалы направят на рассмотрение суда.

Днем ранее, 10 января, в своем телеграм-канале Ломако сообщил, что в ближайшее время у него снова будут "гости".

"Имею информацию, что силовикам снова дали команду "накопать" во что бы то ни стало. Очень их раздражает, что в глаза называю преступников и коррупционеров – преступниками и коррупционерами. Очевидно, что на этот раз их мотивация – не просто политическое давление, а аллергия на всех, кто имеет другую точку зрения", – говорилось в сообщении.

Справка. Мелкое хулиганство может быть в форме нецензурной лексики в общественных местах, оскорбительное придирание граждан и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан.

Напомним, 7 декабря секретарь Черниговского городского совета и исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако подал в отставку. Он заявил, что руководители военных администраций "взяли город в осаду": поэтому оставляет избранную должность, чтобы разблокировать работу Чернигова.