На Буковине в 100 метрах от границы задержали мужчин, попавших в фотоловушку
На днях на Буковине с помощью фотоловушки военнослужащие ГПСУ зафиксировали передвижение в пограничье двух неизвестных мужчин
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Оператор БПЛА установил местонахождение беглецов и направил в этот район поисковую группу со служебной собакой.
Двух мужчин пограничники догнали и задержали в 100 метрах от украинско-румынской границы. Задержанные – жители Донецкой области в возрасте 40 и 46 лет, которые признались в намерении незаконно попасть в Румынию.
Относительно нарушителей составили админпротоколы.
Напомним, ранее на Закарпатье задержали переправщика с уклонистами и лодкой, которые хотели переплыть Тису.
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