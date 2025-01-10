На Буковине в 100 метрах от границы задержали мужчин, попавших в фотоловушку

фото: ГПСУ

На днях на Буковине с помощью фотоловушки военнослужащие ГПСУ зафиксировали передвижение в пограничье двух неизвестных мужчин

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Оператор БПЛА установил местонахождение беглецов и направил в этот район поисковую группу со служебной собакой.

Двух мужчин пограничники догнали и задержали в 100 метрах от украинско-румынской границы. Задержанные – жители Донецкой области в возрасте 40 и 46 лет, которые признались в намерении незаконно попасть в Румынию.

Относительно нарушителей составили админпротоколы.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали переправщика с уклонистами и лодкой, которые хотели переплыть Тису.