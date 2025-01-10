19:36  09 января
На Киевщине спасли кота, который шесть дней был закрыт в квартире: его хозяина задержал ТЦК
21:11  09 января
Из-за прорыва трубы в Киеве обрушилась стена здания
21:49  09 января
Во Львове задержали на взятке председателя ВВК
UA | RU
UA | RU
10 января 2025, 05:48

На Буковине в 100 метрах от границы задержали мужчин, попавших в фотоловушку

10 января 2025, 05:48
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На днях на Буковине с помощью фотоловушки военнослужащие ГПСУ зафиксировали передвижение в пограничье двух неизвестных мужчин

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Оператор БПЛА установил местонахождение беглецов и направил в этот район поисковую группу со служебной собакой.

Двух мужчин пограничники догнали и задержали в 100 метрах от украинско-румынской границы. Задержанные – жители Донецкой области в возрасте 40 и 46 лет, которые признались в намерении незаконно попасть в Румынию.

Относительно нарушителей составили админпротоколы.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали переправщика с уклонистами и лодкой, которые хотели переплыть Тису.

Буковина побег за границу пограничники побег от мобилизации граница
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
В колонию в Тернопольской области пытались передать наркотики в макаронах
10 января 2025, 06:34
Бросил с лестницы и бил ногами: киевлянин жестоко убил беспризорную собаку
10 января 2025, 05:05
Под Львовом пешеход погиб под колесами двух автомобилей
10 января 2025, 04:15
В Киеве женщина из-за ревности зарезала мужчину
10 января 2025, 03:05
В Харькове студент обокрал магазин с оружием
10 января 2025, 02:53
На Полтавщине мужчину, который пьяным побил полуторамесячного сына, отправили за решетку
10 января 2025, 02:10
Сушил штаны в газовой духовке: в Ужгороде мужчина едва не сгорел в своей квартире
10 января 2025, 01:45
Спрятался под грузовиком, обложившись грелками: во Львовской области задержали мужчину, который бежал в Польшу
10 января 2025, 01:28
Бронирование за 7500 долларов и беспрепятственный выезд за границу: во Львове разоблачили адвоката
10 января 2025, 00:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
В Киеве все будет "Благоустрий"
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »