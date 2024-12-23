Во Львове в озере обнаружили тело мужчины
В озере по ул. Стрыйской во Львове обнаружили тело мужчины. Утопленника достали из водоема в воскресенье, 22 декабря
Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает RegioNews.
Как отмечается, правоохранители получили сообщение, что в озере рядом с рестораном на Стрыйской, 202, обнаружили тело мужчины.
По предварительным данным, мужчине было 67 лет. На его теле признаков насильственной смерти не обнаружено.
Обстоятельства инцидента устанавливают полицейские.
Напомним, ранее в Виннице в пруду обнаружили тело человека.
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