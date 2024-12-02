В Чернигове задержали российскую агентку, приводившую вражеские авиабомбы
СБУ задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ), действовавшую на Черниговщине. Предательница корректировала воздушные атаки россиян
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Установлено, что именно по наводке фигурантки в начале ноября этого года рашисты ударили по Чернигову двумя авиационными ракетами Х-59.
Вражеской агенткой оказалась местная жительница, которую ГРУ РФ завербовало из-за антиукраинских комментариев в российских Телеграмм-каналах.
Для будущих корректировок российских ударов вражеская спецслужба дала женщине задачу: устанавливать скрытую видеокамеру вблизи потенциальных целей. С помощью замаскированной "видеоловушки" рашисты хотели отследить локации украинской ПВО, а после воздушной атаки зафиксировать ее последствия.
СБУ задержала предательницу возле ее дома в Чернигове. У нее изъяли устройства видеофиксации и мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Задержанной объявили подозрение. Злоумышленница находится под стражей.
Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ задержала 67-летнюю жительницу Лимана в Донецкой области, которая работала на российскую военную разведку и ждала захвата города.