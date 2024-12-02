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СБУ задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ), действовавшую на Черниговщине. Предательница корректировала воздушные атаки россиян

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Установлено, что именно по наводке фигурантки в начале ноября этого года рашисты ударили по Чернигову двумя авиационными ракетами Х-59.

Вражеской агенткой оказалась местная жительница, которую ГРУ РФ завербовало из-за антиукраинских комментариев в российских Телеграмм-каналах.

Для будущих корректировок российских ударов вражеская спецслужба дала женщине задачу: устанавливать скрытую видеокамеру вблизи потенциальных целей. С помощью замаскированной "видеоловушки" рашисты хотели отследить локации украинской ПВО, а после воздушной атаки зафиксировать ее последствия.

СБУ задержала предательницу возле ее дома в Чернигове. У нее изъяли устройства видеофиксации и мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Задержанной объявили подозрение. Злоумышленница находится под стражей.

Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала 67-летнюю жительницу Лимана в Донецкой области, которая работала на российскую военную разведку и ждала захвата города.