В Курской области воины ССО зашли на вражеские позиции и уничтожили 17 россиян

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Бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 17 врагов и пленили еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области РФ

Кадры успешной спецоперации обнародовал пресс-центр ССО, передает RegioNews.

Отмечается, что в одном из ночных эпизодов спецназовцы тихо пробрались прямо на вражеские позиции, уничтожили семерых россиян и заставили остальных сдаться в плен.

"Во время другого успешного налета, воины ССО ночью уничтожили еще десять врагов. После выполнения специальных действий группа CCO отходила без потерь", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Курской области бойцы ССО взяли в плен десятки морских пехотинцев РФ.