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Российские войска действительно готовятся к активизации в Запорожской области, однако сил для наступления на областной центр у них сейчас нет

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, передает RegioNews.

Важно не путать Запорожскую область и Запорожье. Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым также готовы Силы обороны. Но сил для наступления на сам город Запорожье у врага сейчас недостаточно. Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть", – подчеркнул он.

Коваленко также отметил, что отдельные эксперты в соцсетях часто путают сроки или искажают заявления военных.

"Желательно этого не делать. Когда это делают россияне – оно понятно, информационная война все же", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье завершается строительство современных фортификационных укреплений. Речь идет о многоуровневой защите Запорожья и близлежащих населенных пунктов.