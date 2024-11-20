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20 ноября 2024, 21:47

У Украины нет сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 91-го года, – Зеленский

20 ноября 2024, 21:47
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фото: president.gov.ua
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Сейчас у Украины нет достаточной силы для того, чтобы вернуть себе границы 1991 года. В то же время, Киев готов возвращать Крым дипломатично

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews со ссылкой на его интервью каналу Fox News.

По словам Зеленского, Украина юридически не может признать какую-либо оккупированную территорию российской.

"Речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения с 2014 года. Юридически мы этого не признаем. Мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока нет такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года", – сказал Зеленский.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин четко дал понять, что Крым никогда не вернется в руки Украины.

"Готовы ли вы отказаться от Крыма ради мирного соглашения, которое положит конец этой войне и остановит кровопролитие в Украине? Я уже вспоминал, что мы готовы вернуть Крым по дипломатическому пути. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся", – подчеркнул президент.

Он заявил, что понимает, что Крым удастся вернуть Украине только дипломатическом путем, а не с оружием в руках.

Напомним, ночью 19 ноября Силы обороны Украины впервые ударили американскими баллистическими ракетами ATACMS по военному объекту на территории России.

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