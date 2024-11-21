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21 ноября 2024, 06:33

Танки, ББМ и станции РЕБ: контрразведчики СБУ уничтожили 67 единиц тяжелого вооружения оккупантов

21 ноября 2024, 06:33
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фото: СБУ
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Воины из департамента военной контрразведки СБУ уничтожают вражескую технику с помощью ударных дронов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Только в последнее время им удалось отличить:

  • 11 танков;
  • 27 ББМ;
  • 2 БМП, 2 БТР и 1 МТ-ЛБ;
  • 20 артсистем и 2 РСЗО БМ-21 "Град";
  • ЗРК "Стрела-10" и ЗУ-23-2.

Кроме того, уничтожены:

  • спутниковый комплекс РЭБ "Пика-С", 2 станции РЭБ "Поле-21" и антенну РЭБ "Поле-21";
  • РЛС "Подлет К-1" и РЛС "Небо-М";
  • 39 огневых позиций и укреплений;
  • 72 единицы военного транспорта и инженерной техники;
  • 5 минометов;
  • 12 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и т.д.

Напомним, ранее пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.

Также пограничники показали, как подразделение "Фурия" ночью охотится за оккупантами под Волчанском.

СБУ война фронт оккупанты потери россиян контрразведка
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