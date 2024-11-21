фото: СБУ

Воины из департамента военной контрразведки СБУ уничтожают вражескую технику с помощью ударных дронов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Только в последнее время им удалось отличить:

11 танков;

27 ББМ;

2 БМП, 2 БТР и 1 МТ-ЛБ;

20 артсистем и 2 РСЗО БМ-21 "Град";

ЗРК "Стрела-10" и ЗУ-23-2.

Кроме того, уничтожены:

спутниковый комплекс РЭБ "Пика-С", 2 станции РЭБ "Поле-21" и антенну РЭБ "Поле-21";

РЛС "Подлет К-1" и РЛС "Небо-М";

39 огневых позиций и укреплений;

72 единицы военного транспорта и инженерной техники;

5 минометов;

12 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и т.д.

Напомним, ранее пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.

Также пограничники показали, как подразделение "Фурия" ночью охотится за оккупантами под Волчанском.