Танки, ББМ и станции РЕБ: контрразведчики СБУ уничтожили 67 единиц тяжелого вооружения оккупантов
Воины из департамента военной контрразведки СБУ уничтожают вражескую технику с помощью ударных дронов
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Только в последнее время им удалось отличить:
- 11 танков;
- 27 ББМ;
- 2 БМП, 2 БТР и 1 МТ-ЛБ;
- 20 артсистем и 2 РСЗО БМ-21 "Град";
- ЗРК "Стрела-10" и ЗУ-23-2.
Кроме того, уничтожены:
- спутниковый комплекс РЭБ "Пика-С", 2 станции РЭБ "Поле-21" и антенну РЭБ "Поле-21";
- РЛС "Подлет К-1" и РЛС "Небо-М";
- 39 огневых позиций и укреплений;
- 72 единицы военного транспорта и инженерной техники;
- 5 минометов;
- 12 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и т.д.
Напомним, ранее пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.
Также пограничники показали, как подразделение "Фурия" ночью охотится за оккупантами под Волчанском.
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Трое погибших, есть раненые: на Николаевщине мужчины подорвались на российских боеприпасах
21 ноября 2024, 05:05В Ровенской области автомобиль насмерть переехал пешехода: водитель сбежал
21 ноября 2024, 04:20Узнал об измене: в Харькове пенсионер зарезал свою 47-летнюю жену
21 ноября 2024, 03:30Пограничники уничтожили российских штурмовиков вблизи Серебрянского леса
21 ноября 2024, 02:35Связи, фиктивные справки и взятки: новые схемы уклонения от мобилизации
21 ноября 2024, 02:11На Днепропетровщине мужчина расстрелял продавщицу магазина из автомата Калашникова
21 ноября 2024, 01:40На Закарпатье двое мужчин едва не погибли во время очищения цистерны
21 ноября 2024, 01:16РФ обстреляла пригород Краматорска: погиб 11-летний мальчик, ранены его сестра и дедушка
21 ноября 2024, 00:35Смертельное ДТП на Киевщине: легковушка врезалась в грузовик
21 ноября 2024, 00:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все блоги »