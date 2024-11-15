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Активность вражеских диверсионно-разведочных групп уменьшилась, однако враг не прекращает попытки проникновения. Чаще всего такие попытки фиксируют в Сумской области

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"Все подразделения разных составляющих сил обороны действуют сообща. Используют различные технические средства и наблюдения за местностью и беспилотные летательные аппараты, чтобы вовремя разоблачить такие группы, выбить их с нашей территории", – отметил Демченко.

Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что у российской оккупационной армии нет резервов для наступления на Запорожье. Оккупанты терроризируют город, обстреливая авиацией.