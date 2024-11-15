06:51  15 ноября
На Закарпатье 18-летний юноша планировал "подработать" на переправке мужчины в Венгрию
14:07  15 ноября
В ДТП во Львовской области попал автомобиль с военными, есть погибшие
01:05  15 ноября
Убили таксиста и угнали его авто: в Днепре осудили двух братьев
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2024, 14:47

В ГПСУ опровергли заявление пропагандистов о прорыве российской ДРГ в село Гремяч на Черниговщине

15 ноября 2024, 14:47
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 15 ноября, защитники Черниговщины обнаружили российский триколор, установленный неподалеку от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов о том, что их ДРГ зашла в село Гремяч, не соответствует действительности

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мост, возле которого российские диверсанты установили свою "тряпку", оккупанты не переходили. Отмечается, что территория, где от границы действовала диверсионная группа фактически отрезана реками. В то же время в населенных пунктах, расположенных между реками и границей, никто не проживает. Кроме того, из-за постоянного подтопления на этой территории невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления.

"Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону. Украинские защитники уничтожали и продолжают уничтожать врага и его диверсантов", – говорится в сообщении.

В ГПСУ призывали граждан не подвергаться информационно-психологическому влиянию врага.

Напомним, наибольшее количество вражеских ДРГ фиксируется в Сумской области.

Черниговская область пограничники РФ оккупанты война ГПСУ ДРГ
Наибольшее количество вражеских ДРГ фиксируется в Сумской области, – ГПСУ
15 ноября 2024, 11:04
В рядах ВСУ задержали российского "крота", передавшего россиянам планы спецопераций Сил обороны
15 ноября 2024, 10:07
Российская армия потеряла за сутки в Украине более 1500 военных
15 ноября 2024, 08:27
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Золото, часы и оружие: У экс-чиновника из Полтавщины обнаружили более 61 млн долларов
15 ноября 2024, 16:06
Россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: погиб мирный житель
15 ноября 2024, 15:54
В Минобороны начали проверку по стрельбе работником ТЦК в Киевской области
15 ноября 2024, 15:20
В Херсонской области оккупанты атаковали дроном дом: из-за пожара есть жертва и пострадавший
15 ноября 2024, 15:10
В полиции прокомментировали видео с "работником ТЦК", который стрелял в мужчину на Киевщине
15 ноября 2024, 15:00
Российские войска ударили по Антоновке под Херсоном: погибла женщина
15 ноября 2024, 14:30
На Львовщине грузовик насмерть переехал пешехода: водитель сбежал
15 ноября 2024, 14:15
Пограничники показали, как уничтожили вражеские цели на Запорожском направлении
15 ноября 2024, 14:08
В ДТП во Львовской области попал автомобиль с военными, есть погибшие
15 ноября 2024, 14:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »