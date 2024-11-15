В ГПСУ опровергли заявление пропагандистов о прорыве российской ДРГ в село Гремяч на Черниговщине

фото: ГПСУ

В пятницу, 15 ноября, защитники Черниговщины обнаружили российский триколор, установленный неподалеку от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов о том, что их ДРГ зашла в село Гремяч, не соответствует действительности

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мост, возле которого российские диверсанты установили свою "тряпку", оккупанты не переходили. Отмечается, что территория, где от границы действовала диверсионная группа фактически отрезана реками. В то же время в населенных пунктах, расположенных между реками и границей, никто не проживает. Кроме того, из-за постоянного подтопления на этой территории невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления.

"Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону. Украинские защитники уничтожали и продолжают уничтожать врага и его диверсантов", – говорится в сообщении.

В ГПСУ призывали граждан не подвергаться информационно-психологическому влиянию врага.

Напомним, наибольшее количество вражеских ДРГ фиксируется в Сумской области.