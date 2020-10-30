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30 октября 2020, 14:58 8

В Новгород-Северске проведут повторные выборы мэра, - ОПОРА

30 октября 2020, 14:58 8
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Избирательный процесс начнется с самого начала
Избирательный процесс начнется с самого начала
Фото: flickr
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Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений из-за коронавируса. В городе будут повторные выборы.

Как передает RegioNews, об этом сообщила в комментарии "РБК-Украина" глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Это город с численностью избирателей до 75000. Соответственно, ТИК должна установить результаты выборов. Если победителем является умершее лицо, то после получения свидетельства о смерти, комиссия в течение 10 дней должно объявить повторные выборы", - сказала она.

Избирательный процесс начнется с самого начала, добавила Айвазовская.

Напомним, мэр города Новгород-Северский, что в Черниговской области, Олег Бондаренко умер в возрасте 47 лет от COVID-19.

ОПОРА выборы мэр коронавирус смерти
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