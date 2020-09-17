У жителя Чернігівщини вилучили наркотиків та психотропів на мільйон гривень

Чоловік обладнав теплиці з наркотичними рослинами на подвір’ї та у кімнаті будинку

Чоловік обладнав теплиці з наркотичними рослинами на подвір’ї та у кімнаті будинку

Фото: Нацполіція

У мешканця Куликівського району Чернігівської області правоохоронці під час обшуку в будинку та прибудинкових спорудах виявили та вилучили 20 кг висушених рослин коноплі, екстазі, амфетамін, канабіс. Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Поліцейські виявили, що правопорушник облаштував під міні-теплицю одну з житлових кімнат домоволодіння та вирощував в ній нарковмісні рослини", - йдеться у повідомленні.

На території присадибної ділянки оперативники виявили близько 70 рослини коноплі елітного сорту, які чоловік вирощував на подвір’ї та понад 30 рослин коноплі у спеціально обладнаній теплиці.

Всі речові докази направили на експертизу. За цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотичних засобів перевищує мільйон гривень.

Розпочато розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, одеські поліцейські зловили наркокур'єра з вантажем кокаїну на мільйон гривень.