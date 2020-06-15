Одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина

На черном рынке такой груз наркотиков оценивается в миллион гривен

На черном рынке такой груз наркотиков оценивается в миллион гривен

Фото: Нацполиция

Полиция задержала 24-летнего злоумышленника на одной из улиц Южного Одесской области, когда он получил пакет с наркотическим порошком курьерской доставкой. То что это кокаин, подтвердил экспресс-тест.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Regionews.

"Помощь о происхождении наркотиков правонарушитель предоставлять отказался", - говорится в сообщении.

За такое преступление ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное хранение, сбыт наркотических средств). Задержанного заключили в изолятор временного содержания. Там он ждет избрания меры пресечения.

Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к поставке кокаина.

Ранее сообщалось, что в городе Коростень Житомирской области сотрудники СБУ провели обыски у местного жителя, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.