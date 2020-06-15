Одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина
Полиция задержала 24-летнего злоумышленника на одной из улиц Южного Одесской области, когда он получил пакет с наркотическим порошком курьерской доставкой. То что это кокаин, подтвердил экспресс-тест.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Regionews.
"Помощь о происхождении наркотиков правонарушитель предоставлять отказался", - говорится в сообщении.
За такое преступление ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное хранение, сбыт наркотических средств). Задержанного заключили в изолятор временного содержания. Там он ждет избрания меры пресечения.
Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к поставке кокаина.
Ранее сообщалось, что в городе Коростень Житомирской области сотрудники СБУ провели обыски у местного жителя, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.