Дроны помогут уберечь от вырубки леса Черниговской области

Убытки за незаконные рубки леса оценивают в 58,6 млн гривен

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Убытки за незаконные рубки леса оценивают в 58,6 млн гривен

На противодействие незаконным вырубкам в регионе выделят миллион гривен. За эти средства приобретут современное оборудование для госинспекторов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

На противодействие незаконным рубкам лесов и деятельности нелегальных деревообрабатывающих пунктов в регионе в 2020-2024 годах, предусмотрен один миллион гривен.

За эти деньги приобретут технические средства для работы госинспекторов по охране окружающей среды. Закупят квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, планшеты с программным обеспечением для определения системы координат, осуществления геолокации на местности, и тому подобное.

За последние годы сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству области за незаконные рубки леса, составила более 58,6 миллионов гривен.

В Черниговской области также расширили сеть природно-заповедного фонда. На территории Прилукского района создается ландшафтный заказник "Засенково". В Репкинском районе – гидрологический заказник "Верхний Болгач". А также ботанические памятники природы "Лизуноворуднянские дубы" и "Бурковщинский дуб". На территории Козелецкого района – орнитологический заказник местного значения "Кулик".

Напомним, в конце февраля этого года бывший премьер-министр Алексей Гончарук отстранил руководителя Черниговского управления лесного хозяйства Александра Зинченко из-за значительных нарушений в государственных лесхозах региона.

Правительство ввело ряд мер по контролю и легализации деятельности в лесном хозяйстве. Все лесопользователи должны работать исключительно в системе Электронного учета древесины. Проверить легальность древесины по номеру бирки, номером автомобиля и товарно-транспортной накладной можно через сервис open.ukrforest.com.