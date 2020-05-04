Евросоюз стал крупнейшим потребителем экспортной продукции Черниговской области

В регионе наращивают экспорт и уменьшают долю импорта

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В регионе наращивают экспорт и уменьшают долю импорта

Местные производители увеличили долю экспорта на 17,6% по сравнению с прошлым годом. Основными потребителями их продукции являются страны ЕС, Египет, Азербайджан, Беларусь, Китай и Алжир.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

В январе-феврале текущего года предприятия области торговали с партнерами из 98 стран мира. Объем этих торговых операций превысил 205 миллионов долларов. При этом продали товаров почти на 153 миллиона, что на 17,6% больше прошлогоднего аналога. Приобрели за рубежом товаров на 52,4 миллиона, что на 13,1% меньше показателя 2019 года.

"Радует, что по сравнению с прошлым годом почти на треть больше стали продавать готовых продуктов питания, на 47,8% больше текстильных материалов, в 2,4 раза — бумаги и картона, в 2,6 — жиров и масел. Вырос также экспорт зерновых культур, древесины и изделий из нее", - замечает Прокопенко.

Крупнейшим потребителем экспортной продукции региона является Евросоюз. Значительными также являются объемы экспорта в Египет, Азербайджан, Беларусь, Китай, Алжир.

Импортировали товары чаще всего из Беларуси (18,8%), Германии (14,3%), Китая (9,9%) и Италии (7,3%).

Черниговская область продолжает наращивать объемы экспорта На сегодняшний день предприятия области экспортируют... Опубликовано Андреем Прокопенко Понедельник, 4 мая 2020 г.

Напомним, в Черниговской области высеяли пятую часть ранних зерновых. Планируют засеять 64,7 тысяч гектаров зерновых и бобовых культур