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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
04 травня 2020, 13:43 12

Євросоюз став найбільшим споживачем експортної продукції Чернігівщини

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04 травня 2020, 13:43 12
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У регіоні нарощують експорт та знижує частку імпорту
Фото: РБК-Україна
У регіоні нарощують експорт та знижує частку імпорту

Місцеві виробники збільшили частку експорту на 17,6% в порівнянні з минулим роком. Основними споживачами їхньої продукції є країни ЄС, Єгипет, Азербайджан, Білорусь, Китай та Алжир.

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

У січні-лютому поточного року підприємства області торгували з партнерами з 98 країн світу. Обсяг цих торгівельних операцій перевищив 205 мільйонів доларів. При цьому продали товарів майже на 153 мільйони, що на 17,6% більше минулорічного відповідника. Придбали за кордоном товарів на 52,4 мільйона, що на 13,1% менше показника 2019 року.

"Радує, що порівняно з минулим роком майже на третину більше стали продавати готових продуктів харчування, на 47,8% більше текстильних матеріалів, у 2,4 разу — паперу та картону, у 2,6 — жирів та олій. Зріс також експорт зернових культур, деревини та виробів з неї", - зауважує Прокопенко.

Найбільшим споживачем експортної продукції регіону є Євросоюз. Значними також є обсяги експорту до Єгипту, Азербайджану, Білорусі, Китаю, Алжиру.

Імпортували товари найчастіше з Білорусі (18,8%), Німеччини (14,3%), Китаю (9,9%) та Італії (7,3%).

Чернігівська область продовжує нарощувати об’єми експорту На сьогоднішній день підприємства області експортують...

Опубліковано Андрієм Прокопенком Понеділок, 4 травня 2020 р.

Нагадаємо, на Чернігівщині висіяли п'яту частину ранніх зернових. Планують засіяти 64,7 тисяч гектарів зернових та бобових культур


Чернігів імпорт експорт Чернігівська область
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