В Черниговской области высеяли пятую часть ранних зерновых
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.
По состоянию на 3 апреля в области засеяли более 14 тысяч гектаров или 22% ранних зерновых и зернобобовых культур.
В том числе 7,9 тыс. га ячменя - почти 28%, 4,9 тыс. га овса - 19%, 0,7 тыс. га пшеницы - 15%, 0,9 тыс. га гороха - свыше 15% к прогнозу.
Отдельные хозяйства начали посев кукурузы и отдельных технических культур - подсолнечника, сахарной свеклы.
Аграрии отмечают, что отсутствие осадков и суточные перепады температур создают недостаточно благоприятные агрометеорологические условия для массового начала посевной.
За последнюю декаду на территории области в течение 9 дней фиксировали заморозки. А из-за отсутствия дождей на полях, предназначенных под посев яровых, запасы продуктивной влаги продолжают снижаться.
В то же время теплая погода способствовала развитию озимых и плодовых культур.
Общая потребность сельхозпредприятий области для проведения весенних полевых работ составляет более 8,7 миллиардов гривен, отмечает председатель.
Напомним, Черниговская область стала третьей в Украине по сбору зерновых.
По итогам 2019 года Черниговская область имеет третью позицию в Украине по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Показатель в почти 5 миллионов тонн урожая стал рекордным для региона.
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