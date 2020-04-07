В Черниговской области высеяли пятую часть ранних зерновых

Планируют засеять 64,7 тысяч гектаров зерновых и бобовых культур

Фото: страница Андрея Прокопенко в Facebook

Планируют засеять 64,7 тысяч гектаров зерновых и бобовых культур

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

По состоянию на 3 апреля в области засеяли более 14 тысяч гектаров или 22% ранних зерновых и зернобобовых культур.

В том числе 7,9 тыс. га ячменя - почти 28%, 4,9 тыс. га овса - 19%, 0,7 тыс. га пшеницы - 15%, 0,9 тыс. га гороха - свыше 15% к прогнозу.

Отдельные хозяйства начали посев кукурузы и отдельных технических культур - подсолнечника, сахарной свеклы.

Аграрии отмечают, что отсутствие осадков и суточные перепады температур создают недостаточно благоприятные агрометеорологические условия для массового начала посевной.

За последнюю декаду на территории области в течение 9 дней фиксировали заморозки. А из-за отсутствия дождей на полях, предназначенных под посев яровых, запасы продуктивной влаги продолжают снижаться.

В то же время теплая погода способствовала развитию озимых и плодовых культур.

Общая потребность сельхозпредприятий области для проведения весенних полевых работ составляет более 8,7 миллиардов гривен, отмечает председатель.

Напомним, Черниговская область стала третьей в Украине по сбору зерновых.

По итогам 2019 года Черниговская область имеет третью позицию в Украине по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Показатель в почти 5 миллионов тонн урожая стал рекордным для региона.