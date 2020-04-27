Черниговская область: за сутки зафиксировано две смерти от COVID-19

В области выявлено 4 летальные случаи, в 36 человек подтвержден коронавирус

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В области выявлено 4 летальные случаи, в 36 человек подтвержден коронавирус

За последние сутки из-за инфицирования коронавирусом в области умерли двое людей, передает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

Это женщина из Журавки Варвинского района, родственница ранее умершей больной.

Вчера от осложнений умер житель Варвы. У него подтвержден коронавирус, была двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность и сопутствующие тяжелые заболевания.

К сожалению, за последние сутки из-за инфицирования коронавирусом в области умерли двое людей женщина из Журавлихи... Опубликовано Андреем Прокопенко Понедельник, 27 апреля 2020 г.

На юге области три населенных пункта – Прилуки, Журавка и Варва – признаны очагами вспышки инфекционной болезни.

В Варвинском районе уже 11 подтвержденных больных коронавирусом, из них трое из Варвы, восемь - из села Журавка.

Определены 139 контактных лиц, 47 уже провели ПЦР-тестирования. Действуют три контрольно-пропускные пункты на въездах - выездах из Журавки.

"Решили принять дополнительные меры: увеличить количество КПП и расположить их таким образом, чтобы максимально охватить автодороги в районе", - сообщает председатель.

Провели два координационных совещания в Варве и Прилуках, относительно недопущения распространения коронавирус На юге области... Опубликовано Андреем Прокопенко Воскресенье, 26 апреля 2020 г.

В Прилуках 4 случаях инфицирования коронавирусом, трое из них - это медицинские работники. Здесь введены дополнительные меры: ограничение доступа к лечебному учреждению, контроль за количеством пребывания людей в супермаркетах с обязательной дезинфекцией, установление КПП для контроля движения транспорта со стороны Варвинского района.

Напомним, 24 апреля в Черниговской области зафиксировали вторую смерть от COVID-19. Четыре населенных пункта области признали очагами вспышки инфекционной болезни.