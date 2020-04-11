В Кировоградской области коронавирус обнаружили у 43 медиков
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает Regionews.
В области лечатся 100 человек, из них 82 – жители областного центра.
В области инфицированы COVID-19 3 детей из Кропивницкого. Вчера в детской областной больнице обнаружили 13-летнюю девочку с признаками ОРВИ с подтвержденным коронавирусом. Она переведена на госпитализацию в Кировоградскую областную больницу. Еще одна 12-летняя девочка из Кропивницкого с подтвержденным COVID-19 также имеет признаки ОРВИ и находится в госпитальной базе. Третья 11-летняя девочка продолжает находиться в изоляции в областной больнице с легким бессимптомным течением болезни.
Среди общего числа больных - 43 медработника.
41 житель Кировоградщины имеет легкое течение болезни и лечится дома.
59 человек госпитализированы в больницы, из них в среднем состоянии тяжести – 48,в тяжелом состоянии – 7, в состоянии ближе к удовлетворительному - 4.
Оперативная информация на 11:00 11 апреля. На Кировоградщине лабораторным методом подтвержден 106 случаев...Опубликовано Андреем Балонем Субота, 11 апреля 2020 г.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:42 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:35 11 апреля Сводка ООС: за сутки – трое раненых
- 18:08 11 апреля Задержанные на Прикарпатье браконьеры оказались сотрудниками Госрыбагентства — Егор Фирсов
- 17:40 11 апреля Коронавирус обобрали, регионы тоже: бюджетный комитет урезал средства на борьбу с COVID-19 и на развитие ОТГ
- 17:00 11 апреля В Чернигове летальных случаев от коронавируса не будет, - мэр города Атрошенко
- 16:31 11 апреля Пьяные депутаты: в Полтаве один нетрезвый городской депутат устроил драку, а второй вызвал полицию
- 18:42 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 12:02 05 апреля Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали