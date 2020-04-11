18:35  11 апреля
Сводка ООС: за сутки – трое раненых
15:51  11 апреля
Из Украины хотели незаконно вывезти 11 тысяч медицинских масок
16:12  11 апреля
Завтра во Львове римо-католики не будут освящать куличи
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая
журналист
11 апреля 2020, 14:31 18

В Кировоградской области коронавирус обнаружили у 43 медиков

Читайте також
українською мовою
11 апреля 2020, 14:31 18
Читайте також українською мовою
На Кировоградщине лабораторным методом подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых 6 летальных. Среди больных – 43 медика
На Кировоградщине лабораторным методом подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых 6 летальных. Среди больных – 43 медика

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает Regionews.

В области лечатся 100 человек, из них 82 – жители областного центра.

В области инфицированы COVID-19 3 детей из Кропивницкого. Вчера в детской областной больнице обнаружили 13-летнюю девочку с признаками ОРВИ с подтвержденным коронавирусом. Она переведена на госпитализацию в Кировоградскую областную больницу. Еще одна 12-летняя девочка из Кропивницкого с подтвержденным COVID-19 также имеет признаки ОРВИ и находится в госпитальной базе. Третья 11-летняя девочка продолжает находиться в изоляции в областной больнице с легким бессимптомным течением болезни.

Среди общего числа больных - 43 медработника.

41 житель Кировоградщины имеет легкое течение болезни и лечится дома.

59 человек госпитализированы в больницы, из них в среднем состоянии тяжести – 48,в тяжелом состоянии – 7, в состоянии ближе к удовлетворительному - 4.

Оперативная информация на 11:00 11 апреля. На Кировоградщине лабораторным методом подтвержден 106 случаев...

Опубликовано Андреем Балонем Субота, 11 апреля 2020 г.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус Кропивницкий Кировогрдаская область больные статистика смерти медики
В Одессе охрана супермаркета избила покупателя из-за шарфа вместо маски
11 апреля 2020, 13:54
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 апреля 2020, 18:42
Зеленский на Донбассе изучал, как противостоят коронавирусу военные медики
11 апреля 2020, 12:54
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 апреля 2020, 18:42
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
05 апреля 2020, 12:02
Последние Популярные
Ирина Федоляк
Инна Усачева
Ярослава Гресь
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »