На Кировоградщине лабораторным методом подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых 6 летальных. Среди больных – 43 медика

На Кировоградщине лабораторным методом подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых 6 летальных. Среди больных – 43 медика

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает Regionews.

В области лечатся 100 человек, из них 82 – жители областного центра.

В области инфицированы COVID-19 3 детей из Кропивницкого. Вчера в детской областной больнице обнаружили 13-летнюю девочку с признаками ОРВИ с подтвержденным коронавирусом. Она переведена на госпитализацию в Кировоградскую областную больницу. Еще одна 12-летняя девочка из Кропивницкого с подтвержденным COVID-19 также имеет признаки ОРВИ и находится в госпитальной базе. Третья 11-летняя девочка продолжает находиться в изоляции в областной больнице с легким бессимптомным течением болезни.

Среди общего числа больных - 43 медработника.

41 житель Кировоградщины имеет легкое течение болезни и лечится дома.

59 человек госпитализированы в больницы, из них в среднем состоянии тяжести – 48,в тяжелом состоянии – 7, в состоянии ближе к удовлетворительному - 4.

Оперативная информация на 11:00 11 апреля. На Кировоградщине лабораторным методом подтвержден 106 случаев... Опубликовано Андреем Балонем Субота, 11 апреля 2020 г.

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