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30 сентября 2026, 16:48

Более 33 млн грн ущерба окружающей среде: в Житомирской области разоблачили незаконную вырубку леса

30 сентября 2026, 16:48
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Фото: Офис Генерального прокурора
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На Житомирщине четырем мужчинам сообщили о подозрении в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте древесины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в течение 2025-2026 годов они незаконно срубили более 8800 деревьев в нескольких общинах области. Нанесенный окружающей среде ущерб оценивается более чем в 33 млн гривен.

По версии следствия, организатором схемы являлся директор одного из сельскохозяйственных обществ. Он привлек людей, имеющих опыт в лесозаготовке, и сформировал несколько бригад для незаконной вырубки деревьев.

В течение 2025-2026 годов участники схемы, по данным правоохранителей, вырубали деревья на территории Барановской, Брониковской, Довбышской, Курненской, Пулинской, Хорошевской и других общин Житомирщины.

В общей сложности, по материалам следствия, было незаконно срублено более 8800 деревьев разных пород.

Чтобы придать незаконно добытой древесине вид легального происхождения, организатор использовал предприятие, которым руководил. Срубленные деревья оформляли как древесину из самосеянного леса, якобы заготовленную на земельных участках, арендованных обществом.

В дальнейшем древесину продавали по документам предприятия. При этом по версии следствия в документацию вносили недостоверные сведения о ее законном происхождении.

Судебная экспертиза установила, что в результате незаконной вырубки окружающей среде нанесено более 33 млн гривен ущерба.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили места хранения незаконно срубленной древесины. У них изъяли бревна, а также орудия и средства, которые могли использоваться для незаконной порубки, перевозки и хранения леса.

"Четырем лицам сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины — за незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса, повлекшие тяжкие последствия. Организатору суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернатив. вопрос об избрании мер пресечения", — сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Закарпатье полицейские сообщили о подозрении организатору и трем участникам организованной преступной группы, систематически незаконно вырубавшим лес в Тячевском районе. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 6 млн грн.

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