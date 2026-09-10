Смертельна ДТП на Черкащині: загинув 16-річний мотоцикліст

Фото: Національна поліція

У Тальному на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю автомобіля та мотоцикла. Загинув 16-річний хлопець, ще один підліток отримав травми та був госпіталізований

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, аварія сталася 9 вересня близько 16:00 на вулиці Захисників України. Зіткнулися автомобіль BMW та мотоцикл Honda. За кермом двоколісного був 16-річний хлопець, разом із ним їхав його ровесник.

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав травми, несумісні з життям. Пасажира госпіталізували до лікарні.

46-річний водій BMW не постраждав. Медики оглянули його на місці. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень і були поміщені на майданчик для тимчасового зберігання.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. У межах розслідування призначено низку експертиз.

Нагадаємо, на Прикарпатті КамАЗ із дітьми вилетів зі схилу. У автомобілі були 6-річні брати. Автомобіль покотився зі схилу та кілька разів перекинулось. Дітей з тяжкими травмами госпіталізували.