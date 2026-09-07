Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.



В КамАЗе были 6-летние братья. Автомобиль покатился со склона и несколько раз опрокинулся. Детей с тяжелыми травмами госпитализировали.



Правоохранители выяснили, что водитель не обеспечил недвижимость авто. Когда его задержали, он был в пьяном состоянии.

Напомним, ранее во Львовской области в результате ДТП погиб 16-летний парень, еще трое подростков травмированы. Правоохранители выясняют все обстоятельства происходящего.