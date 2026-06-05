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Исполняющего обязанности начальника Луцкого городского ТЦК задержали по подозрению в получении взятки

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

Предварительно, чиновник мог способствовать незаконному устранению военнообязанного от мобилизации. Его задержали на взятке в 7000 долларов.

По данным СМИ, речь идет о Романе Удовенко. Задержание произошло в четверг, 4 июня.

В пресс-службе Волынского областного ТЦК и СП подтвердили задержание на взятке одного из ТЦК и СП Волынской области. В рамках досудебного расследования устанавливается возможная причастность третьих лиц, которые могли быть вовлечены в противоправную деятельность в качестве посредников. Больше информации не предоставили.

Напомним, в Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу. Двое фигурантов получили подозрения.