19 мая 2026, 13:15

Скандал на Черкащине: работники ТЦК распылили слезоточивый газ в авто с ветераном и семьей

Фото: ОО "Ветераны Родины"
Общественная организация "Ветераны Родины" заявила о резонансном инциденте с участием представителей ТЦК и СП и ветерана ВСУ, который произошел 16 мая в Чигиринской области

Об этом сообщает Суспильне Черкассы, передает RegioNews.

По данным организации, автомобиль ветерана, который ехал вместе с женой и ребенком, остановили среди поля работники ТЦК и СП. Между сторонами возник конфликт.

В сообщении ОО говорится, что мужчина – ветеран, действующий военнослужащий на реабилитации, инвалид войны и боевой сержант – находился в автомобиле вместе с семьей.

Организация заявляет о якобы применении силы и угроз во время инцидента. В то же время представители ТЦК, по их словам, от комментариев отказались.

В Черкасском областном ТЦК и СП сообщили, что по факту инцидента назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств.

По информации Нацполиции, материалы дела переданы в Государственное бюро расследований. Также к проверке приобщили представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в области.

Напомним, в Хмельницкий ТЦК пришел ветеран с битой. Его сына с инвалидностью якобы избили работники учреждения. Никто не пострадал. Военнообязанного сейчас разыскивают, потому что он самовольно покинул место нахождения во время следования в учебный центр.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове

