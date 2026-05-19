На Львовщине мужчина бросил гранату возле стадиона: его задержали

В Золочеве во Львовской области полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в подрыве гранаты у стадиона

Об этом сообщила полиция области.

Сообщение о взрыве на улице Кармелюка поступило в полицию 18 мая около 20:00.

По предварительным данным, мужчина бросил боевую ручную гранату в парковой зоне у стадиона, после чего она взорвалась. Пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, уголовная полиция и взрывотехника.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Сейчас идет досудебное расследование, правоохранители устанавливают происхождение гранаты.

