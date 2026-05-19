Скандал на Черкащині: працівники ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з ветераном і сім'єю

Фото: ГО "Ветерани Батьківщини"

Громадська організація "Ветерани Батьківщини" заявила про резонансний інцидент за участі представників ТЦК та СП і ветерана ЗСУ, який стався 16 травня на Чигиринщині

Про це інформує Суспільне Черкаси, передає RegioNews.

За даними організації, автомобіль ветерана, який їхав разом із дружиною та дитиною, зупинили посеред поля працівники ТЦК та СП. Між сторонами виник конфлікт.

У дописі ГО йдеться, що чоловік – ветеран, чинний військовослужбовець на реабілітації, інвалід війни та бойовий сержант – перебував у автомобілі разом із родиною.

Організація заявляє про нібито застосування сили та погрози під час інциденту. Водночас представники ТЦК, за їхніми словами, від коментарів відмовилися.

У Черкаському обласному ТЦК та СП повідомили, що за фактом інциденту призначено службову перевірку для з'ясування всіх обставин.

За інформацією Нацполіції, матеріали справи передано до Державного бюро розслідувань. Також до перевірки долучили представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в області.

Нагадаємо, до Хмельницького ТЦК прийшов ветеран із битою. Його сина з інвалідністю нібито побили працівники установи. Ніхто не постраждав. Військовозобов'язаного наразі розшукують, бо він самовільно залишив місце перебування під час супроводу до навчального центру.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові