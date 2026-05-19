12:31  19 мая
В Киеве объявили подозрение мужчине, который избил и запугивал пистолетом охранника
11:10  19 мая
На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
09:10  19 мая
В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой
19 мая 2026, 13:55

На Закарпатье руководитель ОО и экс-чиновник ТЦК бронировали уклоняющих за взятки

Фото: СБУ
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Закарпатье еще одну масштабную схему избегания мобилизации. Разоблачили руководителя общественного объединения и его сообщников

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в Ужгороде руководитель общественного объединения совместно с бывшим должностным лицом районного ТЦК за взятки бронировали уклонистов. Они продавали мужчинам повестки о прибытии в ТЦК с датой через месяц с момента "покупки" документа. Также в случае необходимости они выписывали новые экземпляры за дополнительную плату.

За свои услуги дельцы просили от 800 до 2000 долларов США.

Организовали схему руководитель местной ОО и бывший военный. Также проверяется информация о причастности к сделке исполняющего обязанности руководителя районного ТЦК и его подчиненного – работника одного из отделов режимного объекта.

"Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом). Планируется сообщить о подозрении всем участникам сделки. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Напомним, украинская певица и звезда шоу "Топмодель по-украински" Саша Кугат высказалась против жестких методов мобилизации. По словам артистки, ее парня вытащили ТЦК прямо из такси.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
