На Закарпатье руководитель ОО и экс-чиновник ТЦК бронировали уклоняющих за взятки

Фото: СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Закарпатье еще одну масштабную схему избегания мобилизации. Разоблачили руководителя общественного объединения и его сообщников

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в Ужгороде руководитель общественного объединения совместно с бывшим должностным лицом районного ТЦК за взятки бронировали уклонистов. Они продавали мужчинам повестки о прибытии в ТЦК с датой через месяц с момента "покупки" документа. Также в случае необходимости они выписывали новые экземпляры за дополнительную плату.

За свои услуги дельцы просили от 800 до 2000 долларов США.

Организовали схему руководитель местной ОО и бывший военный. Также проверяется информация о причастности к сделке исполняющего обязанности руководителя районного ТЦК и его подчиненного – работника одного из отделов режимного объекта.

"Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом). Планируется сообщить о подозрении всем участникам сделки. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

