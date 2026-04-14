В Черкасской области правоохранители задержали бывшую работницу банка, подозреваемую в присвоении более 1 миллиона гривен со счета бабушки погибшего военнослужащего

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурантка убедила 78-летнюю женщину открыть дополнительный банковский счет и перевести на него государственную помощь, полученную после гибели внука на Харьковском направлении.

Имея доступ к вновь созданному счету, подозреваемая систематически снимала средства через банкоматы и присвоила значительную сумму денег.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и бывшей работе женщины. Ей сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности по:

воровство в особо крупных размерах,

несанкционированное вмешательство в работу информационных систем,

отмывание средств и присвоение документов.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения – содержание под стражей. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Тернопольской области мошенник собирал средства на лечение детей и военных. Известно, что у мужчины была еще одна непогашенная судимость. Поэтому по совокупности преступлений он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.