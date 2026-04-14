14 квітня 2026, 07:36

На Черкащині експрацівниця банку ошукала бабусю загиблого воїна на понад мільйон гривень

14 квітня 2026, 07:36
Фото: Національна поліція
У Черкаській області правоохоронці затримали колишню працівницю банку, яку підозрюють у привласненні понад 1 мільйона гривень із рахунку бабусі загиблого військовослужбовця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурантка переконала 78-річну жінку відкрити додатковий банківський рахунок і переказати на нього державну допомогу, отриману після загибелі онука на Харківському напрямку.

Маючи доступ до новоствореного рахунку, підозрювана систематично знімала кошти через банкомати та привласнила значну суму грошей.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та колишньої роботи жінки. Їй повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема за:

  • крадіжку в особливо великих розмірах,
  • несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем,
  • відмивання коштів і привласнення документів.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахрай збирав кошти на лікування дітей та військових. Відомо, що чоловік мав ще одну непогашену судимість. Тому за сукупністю злочинів, він засуджений до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Прикарпатті чоловік вкрав 220 тисяч гривень із рахунку пенсіонерки
06 квітня 2026, 12:24
Купив дві автівки: на Вінниччині чоловік викрав у тітки 1,3 млн грн виплат за загиблого сина
03 квітня 2026, 14:57
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Як Мадяр обійшов Орбана: скандали, зливи та політичний вибух
14 квітня 2026, 08:24
Масована атака на Одещину: пошкоджено іноземне судно, знищено СТО та автобуси
14 квітня 2026, 08:12
Нічні атаки на Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа
14 квітня 2026, 07:56
Стрілянина в кафе на Закарпатті: поранено відвідувача
14 квітня 2026, 07:51
Понад 800 солдатів і 38 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
14 квітня 2026, 07:45
На Волині у ДТП загинули двоє підлітків: 17-річного водія затримали
14 квітня 2026, 07:37
Росіяни атакували дронами Краматорськ: є постраждалі
14 квітня 2026, 07:26
Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Харкові
14 квітня 2026, 07:11
Російські обстріли Запорізької області: травмовано літню жінку та 17-річну дівчину
14 квітня 2026, 07:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Всі блоги »