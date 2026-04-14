На Черкащині експрацівниця банку ошукала бабусю загиблого воїна на понад мільйон гривень

У Черкаській області правоохоронці затримали колишню працівницю банку, яку підозрюють у привласненні понад 1 мільйона гривень із рахунку бабусі загиблого військовослужбовця

Про це повідомила поліція області.

За даними слідства, фігурантка переконала 78-річну жінку відкрити додатковий банківський рахунок і переказати на нього державну допомогу, отриману після загибелі онука на Харківському напрямку.

Маючи доступ до новоствореного рахунку, підозрювана систематично знімала кошти через банкомати та привласнила значну суму грошей.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та колишньої роботи жінки. Їй повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема за:

крадіжку в особливо великих розмірах,

несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем,

відмивання коштів і привласнення документів.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

