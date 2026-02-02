В Умані через аварію котельні тимчасово відключили тепло

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 2 лютого, близько 4:00 ранку через перепад напруги аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання району залізничного вокзалу та центральної частини Умані Черкаської області

Про це повідомила Уманська міська рада, передає RegioNews.

Наразі проводиться комплекс аварійно-відновлювальних робіт.

Після завершення ремонту теплопостачання буде відновлено.

Міська влада та комунальні служби просять вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у Києві ще сотні будинків залишаються без тепла. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки аварійної ситуації.

Як відомо, раніше голова Деснянської райадміністрації Максим Бахматов зазначив, що у випадку замерзання труб каналізації в Києві на Троєщині будуватимуть вуличні туалети з ямами.

