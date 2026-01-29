20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 19:49

Наймолодшому – 22 роки: на Черкащині попрощалися з чотирма поліцейськими, які загинули під час служби

29 січня 2026, 19:49
Фото: пресслужба поліції
Трагічна подія залишила глибокий слід у місцевій спільноті та серед колег загиблих

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Серед полеглих – 41-річний Олександр Флорінський, уродженець Сміли, який ніс службу у спецпідрозділах МВС та Нацполіції, починаючи з 2014 року, і був присутній у найгарячіших точках повномасштабного вторгнення на сході та півдні України. У нього залишилася мати.

36-річний Сергій Сафронов брав участь у численних бойових відрядженнях, зокрема в Бахмуті, Щасті, Сватовому та Херсоні. Він командував взводом спецпідрозділу і залишив після себе батьків, сестру, дружину та двох доньок.

37-річний Володимир Бойко та 22-річний Денис Половинка служили у різних підрозділах поліції, захищаючи громаду та країну. Володимир залишив батьків, дружину та шестирічного сина, а Денис – матір і сестру. Керівництво Головного управління Нацполіції у Черкаській області висловило співчуття рідним і близьким загиблих.

Світла пам'ять героям, які віддали життя у службі та захисті інших.

Нагадаємо, в Одесі відбулася церемонія прощання з капітаном поліції Ігорем Корнієвським, який загинув на Донеччині під час виконання службового завдання. Його смерть стала шоком для рідних, колег та побратимів.

Черкаська область поліцейський загиблі прощання Нацполіція герої
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
