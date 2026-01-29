Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Серед полеглих – 41-річний Олександр Флорінський, уродженець Сміли, який ніс службу у спецпідрозділах МВС та Нацполіції, починаючи з 2014 року, і був присутній у найгарячіших точках повномасштабного вторгнення на сході та півдні України. У нього залишилася мати.

36-річний Сергій Сафронов брав участь у численних бойових відрядженнях, зокрема в Бахмуті, Щасті, Сватовому та Херсоні. Він командував взводом спецпідрозділу і залишив після себе батьків, сестру, дружину та двох доньок.

37-річний Володимир Бойко та 22-річний Денис Половинка служили у різних підрозділах поліції, захищаючи громаду та країну. Володимир залишив батьків, дружину та шестирічного сина, а Денис – матір і сестру. Керівництво Головного управління Нацполіції у Черкаській області висловило співчуття рідним і близьким загиблих.

Світла пам'ять героям, які віддали життя у службі та захисті інших.

