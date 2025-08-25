Фото: поліція

Аварія трапилася 23 серпня близько 20:30 у селищі Цвіткове Черкаського району

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 39-річний водій "ВАЗ-2107" не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в дерев’яні шпали. Автомобіль перекинувся.

Внаслідок аварії постраждали три дитини віком 15, 13 та 2 роки. Їх госпіталізували, дворічна дитина перебуває у тяжкому стані.

Поліцейські виявили, що водій був нетверезим – у його крові зафіксували 1,34 проміле алкоголю. Чоловіка затримали, а авто вилучили.

Відкрито кримінальне провадження. Водію оголосили підозру, йому загрожує від трьох до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, вдень 23 серпня на трасі у місті Зміїв наХарківщині невідомий водій збив літнього велосипедиста та втік з місця аварії. Пенсіонер помер у лікарні. Водія авто розшукують.