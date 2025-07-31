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Родственница мужчины, который в Черкассах выпрыгнул из окна во время прохождения ВЛК, заявила, что в ТЦК говорят неправду. По ее словам, на мужчину оказывали давление

Об этом сообщает OBOZ, передает RegioNews.

В Черкассах военнообязанный во время прохождения ВЛК выпрыгнул из окна. В ТЦК сообщили, что ему оказывают медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает. Также добавили, что приступили к расследованию обстоятельств.

При этом Анастасия Копиевская, племянница пострадавшего, заявила, что в ТЦК пишут ложь. По ее словам, сейчас ее родственник находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По словам девушки, ее родственника насильно затолкали в автобус, не дали права на звонок и оказывали психологическое давление.

Напомним, ранее в Николаеве мужчина скрылся от ТЦК и прыгнул с моста. К сожалению, мужчина погиб. Это произошло после того, как он был остановлен для проверки документов.