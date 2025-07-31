В Черкассах мужчина во время прохождения ВЛК выпрыгнул из окна: его родственница обвинила ТЦК во лжи
Родственница мужчины, который в Черкассах выпрыгнул из окна во время прохождения ВЛК, заявила, что в ТЦК говорят неправду. По ее словам, на мужчину оказывали давление
Об этом сообщает OBOZ, передает RegioNews.
В Черкассах военнообязанный во время прохождения ВЛК выпрыгнул из окна. В ТЦК сообщили, что ему оказывают медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает. Также добавили, что приступили к расследованию обстоятельств.
При этом Анастасия Копиевская, племянница пострадавшего, заявила, что в ТЦК пишут ложь. По ее словам, сейчас ее родственник находится в тяжелом состоянии в реанимации.
По словам девушки, ее родственника насильно затолкали в автобус, не дали права на звонок и оказывали психологическое давление.
Напомним, ранее в Николаеве мужчина скрылся от ТЦК и прыгнул с моста. К сожалению, мужчина погиб. Это произошло после того, как он был остановлен для проверки документов.