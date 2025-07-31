12:51  31 июля
В Bolt наказали таксиста, который в Полтаве влетел в дом
08:36  31 июля
Из-за атаки россиян разрушена квартира украинской телеведущей
06:40  31 июля
В Полтавской области Mercedes сбил на переходе подростка и женщину
UA | RU
UA | RU
31 июля 2025, 16:27

В Черкассах мужчина во время прохождения ВЛК выпрыгнул из окна: его родственница обвинила ТЦК во лжи

31 июля 2025, 16:27
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Родственница мужчины, который в Черкассах выпрыгнул из окна во время прохождения ВЛК, заявила, что в ТЦК говорят неправду. По ее словам, на мужчину оказывали давление

Об этом сообщает OBOZ, передает RegioNews.

В Черкассах военнообязанный во время прохождения ВЛК выпрыгнул из окна. В ТЦК сообщили, что ему оказывают медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает. Также добавили, что приступили к расследованию обстоятельств.

При этом Анастасия Копиевская, племянница пострадавшего, заявила, что в ТЦК пишут ложь. По ее словам, сейчас ее родственник находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По словам девушки, ее родственника насильно затолкали в автобус, не дали права на звонок и оказывали психологическое давление.

Напомним, ранее в Николаеве мужчина скрылся от ТЦК и прыгнул с моста. К сожалению, мужчина погиб. Это произошло после того, как он был остановлен для проверки документов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК мобилизация Черкасская область
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
На базе отдыха Днепропетровщины 16-летняя девушка упала в алкогольную кому
31 июля 2025, 16:40
Повестки теперь будут посылать по почте, а отказ от получения письма будет считаться уклонением от мобилизации
31 июля 2025, 16:29
По Киеву ударили реактивные "Шахеды", которые невозможно сбить - скорость дронов свыше 500 км/ч, - BBC
31 июля 2025, 16:18
В Тернополе маршрутка сбила женщину
31 июля 2025, 16:11
Вместо iPhone опустошенный кошелек: девушка из Прикарпатья потеряла 10 тысяч гривен
31 июля 2025, 16:03
В Киевской области раскрыли схему закупки квадрокоптеров по завышенным ценам - государству нанесен ущерб почти в 2 млн грн
31 июля 2025, 15:48
Организаторам масштабного производства поддельных пестицидов CORAGEN объявили подозрение
31 июля 2025, 15:18
Депутат-коллаборант из Запорожья передал в РФ почти 24 тыс. тонн урожая – убытки свыше 56 млн грн
31 июля 2025, 15:08
В Харькове задержали агента ФСБ, наводившего удары по энергоинфраструктуре города
31 июля 2025, 15:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »