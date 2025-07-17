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17 июля 2025, 17:45

Последствия атаки БпЛА на Канев: пострадал человек, инфраструктура повреждена

17 июля 2025, 17:45
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Фото: полиция Черкасской области
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Утром 17 июля российские войска атаковали Каневскую громаду, применив ударный беспилотник

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

По официальным сообщениям, в результате вражеской атаки было зафиксировано попадание в один из инфраструктурных объектов. Несмотря на масштабность взрыва, погибших нет. Пострадал один человек - ему оказана медицинская помощь.

Сразу после атаки к месту происшествия прибыли все профильные экстренные службы. Был развернут оперативный штаб для координации действий спасателей, медиков и полиции. Сейчас продолжается ликвидация последствий, оцениваются масштабы повреждений.

Правоохранители продолжают фиксировать факты разрушений. На месте работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Полицейские осматривают территорию, собирают вещественные доказательства и контролируют периметр для безопасности гражданского населения.

В полиции призывают жителей быть осторожными, не приближаться к месту попадания и сообщать о подозрительных предметах. Работа по документированию обстрела продолжается, открыто уголовное производство.

Напомним, утренний удар по Черкащине: поврежден объект инфраструктуры.

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