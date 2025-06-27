фото: полиция Черкасской области

Полиция расследует факт жестокого обращения с животным, в селе Телепино мужчина застрелил собаку из пневматической винтовки

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В селе Телепино Черкасского района произошел резонансный случай жестокого обращения с животным. По предварительной информации, 26 июня 49-летний местный житель выстрелил в собаку из пневматической винтовки. В результате полученного ранения животное погибло на месте.

На вызов оперативно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители изъяли оружие, из которого был произведен выстрел, и задокументировали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователи назначили ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинскую, чтобы установить точную причину гибели собаки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины – "Жестокое обращение с животными". Процессуальное руководство осуществляет Черкасская окружная прокуратура. В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении.

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