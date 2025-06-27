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27 червня 2025, 14:41

На Черкащині чоловік застрелив собаку: громаду сколихнув випадок жорстокого поводження з твариною

27 червня 2025, 14:41
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фото: поліція Черкащини
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Поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною, у селі Телепино чоловік застрелив собаку з пневматичної гвинтівки

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У селі Телепино Черкаського району стався резонансний випадок жорстокого поводження з твариною. За попередньою інформацією, 26 червня 49-річний місцевий мешканець вистрілив у собаку з пневматичної гвинтівки. Унаслідок отриманого поранення тварина загинула на місці.

На виклик оперативно прибули працівники поліції. Правоохоронці вилучили зброю, з якої було здійснено постріл, та задокументували всі обставини події. Крім того, слідчі призначили низку експертиз, зокрема судово-медичну, щоб встановити точну причину загибелі собаки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України - "Жорстоке поводження з тваринами". Процесуальне керівництво здійснює Черкаська окружна прокуратура. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

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Черкаська область собака жорстоке поводження з тваринами зброя поліція гвинтівка
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