В Черкассах во время купания в Днепре утонул подросток

фото: ГСЧС Украины в Черкасской области

Трагическое событие на воде произошло 9 июня на одном из пляжей в Черкассах. Тело юноши из водоема достали спасатели

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черкасской области.

Оказалось, что во время купания в Днепре исчез подросток 2007 года рождения. Водолазы обнаружили тело погибшего парня на глубине около четырех метров и доставили на берег.

"Обстоятельства происшествия выясняется полицией", — говорится в сообщении.