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11 июня 2025, 05:05

В Черкассах во время купания в Днепре утонул подросток

11 июня 2025, 05:05
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фото: ГСЧС Украины в Черкасской области
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Трагическое событие на воде произошло 9 июня на одном из пляжей в Черкассах. Тело юноши из водоема достали спасатели

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черкасской области.

Оказалось, что во время купания в Днепре исчез подросток 2007 года рождения. Водолазы обнаружили тело погибшего парня на глубине около четырех метров и доставили на берег.

"Обстоятельства происшествия выясняется полицией", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня в Запорожье 21-летний парень прыгнул со скалы и утонул.

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