В Черкассах во время купания в Днепре утонул подросток
Трагическое событие на воде произошло 9 июня на одном из пляжей в Черкассах. Тело юноши из водоема достали спасатели
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Черкасской области.
Оказалось, что во время купания в Днепре исчез подросток 2007 года рождения. Водолазы обнаружили тело погибшего парня на глубине около четырех метров и доставили на берег.
"Обстоятельства происшествия выясняется полицией", — говорится в сообщении.
Напомним, 7 июня в Запорожье 21-летний парень прыгнул со скалы и утонул.
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